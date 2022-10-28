ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات وانهيارات أرضية جنوبي الفلبين إلى 31 قتيلا

المصدر: د ب أ

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لقي 31 شخصا حتفهم، إثر فيضانات وانهيارات أرضية نتجت عن عاصفة استوائية اجتاحت مقاطعة بجنوب الفلبين، حسبما قال مسؤولون في إدارة الكوارث المحلية اليوم الجمعة.

وقال نجيب سيناريمبو وزير الداخلية في المنطقة الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي، إنه تم الإبلاغ عن سقوط الضحايا في ثلاث مدن بمقاطعة ماجوينداناو، على بعد 975 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.

وقال سيناريمبو إن نحو 67 ألف من المواطنين تضرروا أيضا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأضاف المسؤول نصر الله إمام، رئيس المكتب الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث، أنه تم الإبلاغ عن سقوط الضحايا في بلدتي داتو أودين سينسوات وداتو بلاه سينسوات بمقاطعة ماجوينداناو، على بعد 975 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.

وأوضح: "لقي معظم الضحايا حتفهم بسبب الفيضانات المفاجئة، ثم الانهيارات الأرضية التي طمرت المنازل... حوصر بعض الضحايا داخل منازلهم".

وتابع أنه تم الإبلاغ عن عدد غير محدد من المفقودين فيما لايزال بعض الأقارب يبحثون ذويهم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات، بلون بني وموحل، إلى أسطح المنازل في المناطق المتضررة.