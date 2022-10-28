"نيويورك بوست" تفصل صحفياً مسؤولاً عن منشورات بذيئة

المصدر: د ب أ

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تم فصل الموظف بصحيفة "نيويورك بوست" المسؤول عن اختراق حساب تويتر الخاص بالصحيفة وموقعها صباح أمس الخميس بسبب "سلوك غير مصرح به"، حسبما ذكر متحدث باسم الصحيفة.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن الموظف نشر تغريدات عبر حساب الصحيفة المرتبط بصفحات على موقعها تضم عناوين مسيئة، من بينها دعوات لاغتيال بعض قادة الولايات المتحدة ومحتوى عنصري وكاره للنساء.

وذكر المتحدث باسم الصحيفة أنها حذفت على الفور المحتوى "البذيء والمستهجن" على موقعها ومواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت كاتي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك، التي ورد اسمها في أحد العناوين، صحيفة "نيويورك بوست" والاختراق عبر الناطق الصحفي باسمها، الذي وصف المنشورات بأنها "أشد إثارة للاشمئزاز ودناءة من المعتاد".