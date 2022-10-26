إصابة 26 شخصاً جراء زلزال ضرب الفلبين بقوة 6.4 درجة

المصدر: د ب أ

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قالت وكالات حكومية في الفلبين اليوم الأربعاء إن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر هز شمال الفلبين أسفر عن إصابة 26 شخصا وألحق أضرارا بالمنازل والبنية التحتية العامة.

ووقع الزلزال الساعة 1059 مساء (1459 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء بالقرب من بلدة لاجايان في إقليم أبرا على بعد 348 كيلومترا شمال مانيلا، وفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

وقال المعهد إن قوة الزلزال الأولية بلغت 6.7 درجة، ولكن تم تخفيضها لاحقا إلى 6.4 درجة.

وانقطعت الكهرباء عن بعض الأقاليم المتضررة، بينما تضررت منازل ومبان، وفقا لتقييم أولي.

وتم إخلاء مستشفى في إقليم إيلوكوس نورتي القريب بعد انهيار السقف، حسبما أظهرت صور نشرها مكتب الحماية من الحرائق على فيسبوك.

وقالت الوكالة الوطنية للكوارث إن بعض الطرق قطعت بسبب انزلاقات صخرية أو تصدعات.

وتقع الفلبين على حلقة النار في المحيط الهادئ ، حيث يحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.

وكان أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد في يوليو 1990 عندما لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون الشمالية في زلزال بلغت قوته 7.8 درجة.