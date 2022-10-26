أطفال يابانيون يتذوقون الحشرات لأول مرة للترويج لها كمصدر غذائي

المصدر: د ب أ

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جمع أطفال في اليابان مجموعة من الحشرات وتناولوها كجزء من حدث للتعرف على فوائد مصدر الغذاء منخفض التكلفة والمغذي، والذي نظم في كيوتو.

واستمع حوالي 50 مشاركا، بمن في ذلك الآباء أيضا، لأول مرة إلى حديث خبير عن تناول الحشرات، حيث بدا أن العديد منهم فوجئوا بسماع أن حوالي ألفي نوع من الحشرات تؤكل في جميع أنحاء العالم من قبل حوالي ملياري شخص، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

ثم مارسوا اصطياد الحشرات، مثل الجراد في جبل قريب، وقاموا بتجربتها مقلية.

وقال طفل (8 سنوات) :"أنا أحب الحشرات، لكن هذه هي المرة الأولى التي آكلها فيها. كانت حلوة ولذيذة".

وتقول الجهة المنظمة، وهي نادي روتاري كيوتو إيست، إنه يريد أن يعرف المزيد من الأشخاص عن الاستهلاك البشري للحشرات.