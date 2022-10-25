السعودية توجّه بإقامة صلاة الكسوف ظهر اليوم

المصدر: د ب أ

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وجهت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، اليوم الإثنين، أئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة كسوف الشمس ظهر غد الثلاثاء.

وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، قد قال إن كسوف الشمس الجزئي، اليوم الثلاثاء، سوف تشهده معظم المناطق بنسب متفاوتة، ناصحًا بعدم النظر مباشرة إلى الشمس.

وأوضح الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنَّ الكسوف الجزئي للشمس يشاهد في جميع مناطق المملكة، بنسب متفاوتة، وستحظى الشرقية والوسطى والشمالية الوسطى والشمالية الشرقية من المملكة، بنسبة كسوف أعلى.

ونصح الحصيني المواطنين بعدم النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف الجزئي، لحماية العينين من الأضرار.

ويشهد العالم اليوم الثلاثاء كسوفا جزئيا للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.