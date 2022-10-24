وفاة المليونير الألماني شالر وعائلته إثر تحطم طائرته الخاصة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي المليونير الألماني ورجل الأعمال ومؤسس أندية "ماك فيت" الرياضية، راينر شالر، وعائلته حتفهم على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت قبالة سواحل كوستاريكا.

جاء ذلك وفقا لما أكدته يانينه مينتاي المتحدثة باسم مجموعة "آر إس جي" جروب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وقالت مينتاي:" نحن مصدومون ومذهولون ويملأنا الحزن حيال الحادث المأساوي، وقد هزتنا أخبار الأيام الأخيرة بشدة، وقلوبنا في هذه الساعات الصعبة مع أقاربهم".

وأكدت مينتاي أن الطائرة كان على متنها شالر وعائلته وشخصان آخران بينهما قائد الطائرة، وقالت :" نظرا لأن الموقف لا يزال يجري التحقيق فيه هناك، فإننا لا يمكننا أن ندلي بمزيد من التعليق عليه في الوقت الراهن، ونناشدكم تفهم هذا".

كانت الطائرة اختفت مساء يوم الجمعة الماضي من على شاشة الرادار أثناء رحلتها من المكسيك إلى كوستاريكا. وأعلنت وزارة الأمن في كوستاريكا أن الاتصال قُطِع مع الطائرة عندما كانت تحلق فوق البحر بالقرب من مطار مدينة ليمون الواقعة على ساحل البحر الكاريبي.

وذكر مدير النقل الجوي المدني، فيرناندو نارانجو أن "الطائرة اختفت من شاشة الرادار على مسافة نحو 25 ميلا قبالة مطار ليمون".

وكان على متن الطائرة ابنا شالر وشريكة حياته.

وُلِد شالر عام 1969 في مدينة بامبرج البافارية وأسس في عام 1997 أول صالة للياقة البدنية في مدينة فورتسبورج، وكان يعتمد على الخصومات في مجال اللياقة البدنية ومن خلال أندية "ماك فيت"، كون سلسلة عملاقة للياقة البدنية.

وتضم مجموعة "آر إس جي" التي أسسها شالر وكان يترأسها، علامات تجارية أخرى في مجال اللياقة البدنية مثل جون ريد وجولدز جيم وسايبرأوبيكس.

كما كان لشالر أنشطة في مجالات أخرى حيث كانت المجموعة تضم أيضا وكالات لعارضات الأزياء وشركة تايجربول لإدارة الفنانين.