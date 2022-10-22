مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار على مطعم في المكسيك

المصدر: د ب أ

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لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بعد هجوم بإطلاق نار على مطعم في مدينة جوادالاخارا المكسيكية، عاصمة ولاية خاليسكو، حسبما ذكرت صحيفة ريفورما المحلية.

وأصيب أربعة أشخاص آخرين خلال الهجوم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال حاكم خاليسكو، إنريكي ألفارو، على «تويتر»، إن مسؤولي الأمن موجودون في المنطقة، وبدأت التحقيقات للوقوف على ما حدث بالفعل.

وبحسب الصحيفة، فإن أحد القتلى هو سلفادور لاماس أوربينا، المستشار الوطني لحزب مورينا السياسي الحاكم. وقُتل حارسان شخصيان إلى جانب لاماس.