زلزال بقوة 5.1 يضرب فوكوشيما اليابانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة فوكوشيما بشمال شرق اليابان اليوم الجمعة، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عالية (تسونامي).

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع في الساعة 3:19 مساء بتوقيت اليابان، ويقع مركز الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

كان زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة فوكوشيما في مارس عام 2011 وتسبب في أمواج مد عالية (تسونامي)، أدت إلى حدوث انصهار بمفاعل في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.

وأسفر الزلزال عن وفاة أو فقدان قرابة 20 ألف شخص ودمار هائل في المقاطعة.

كان هذا الحادث الأسوأ من نوعه منذ كارثة مفاعل تشيرنوبيل في أوكرانيا عام 1986.