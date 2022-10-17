الدبابير تهاجم 42 تلميذاً في سريلانكا

المصدر: د ب أ

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ذكر مسؤولو الصحة أن 42 طفلاً في مدرسة شمالي سريلانكا نُقلوا إلى المستشفى اليوم، بعدما تعرضوا لهجمات من الدبابير، وذلك في أحدث عدد متزايد من الهجمات المماثلة عبر البلاد.

وجاء الهجوم بعدما ألقى طالب حجراً على عش دبابير كبير بالقرب من مدرسة في بوجاسويوا في مدينة فافونيا على بعد 255 كيلومتراً شمال شرق العاصمة.

وقالت الشرطة إن الآباء والمعلمين نقلوا بعض الأطفال سريعاً إلى المستشفى، بعدما تقيئوا وعانوا الدوار وصعوبة في التنفس بعد الهجوم.

وجرى الإبلاغ عن سلسلة من الهجمات المماثلة في مناطق مختلفة من البلاد في الشهور الأخيرة.