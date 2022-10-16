حادث مروع يودي بحياة 9 أشخاص بينهم أطفال في الهند

المصدر: د ب أ

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لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في حادث سير بولاية كارناتاكا جنوبي الهند في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وذكرت صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية أن الحادث تضمن شاحنة ألبان وحافلة وسيارة "ميني باص". وكل القتلى كانوا في سيارة "ميني باص"، التي سحقت بين الشاحنة والحافلة.

وأصيب في الحادث أيضا ما لا يقل عن 5 ركاب في الحافلة فضلا عن 5 آخرين كانوا في "الميني باص" الذي كان يقل 14 راكبا، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.