وزير ألماني يمدّد إقامته في واشنطن بسبب مشكلة في الطائرة الحكومية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اضطر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى تمديد إقامته في واشنطن بسبب مشكلة في طائرة حكومية.

وكان من المقرر أن يغادر ليندنر أمس الجمعة إلى أنه اضطر إلى التحول إلى طائرة تجارية في وقت لاحق مساء أمس. ومن المقرر أن يعود بقية الوفد إلى ألمانيا على متن طائرة حكومية عصر اليوم السبت.

وكان ليندنر يحضر اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها طائرة حكومية تعاني من مشكلة في تغيير خطط مسؤولين ألمان بارزين. وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد اضطر إلى تأجيل عودته من إثيوبيا لبعض الوقت بعد ظهور مشكلة في طائرته في العام 2019.

وقبل ذلك، غابت المستشارة الألمانية السابقة انغيلا ميركل عن صورة جماعية في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين العام 2018. وفي نفس العام اضطر اولاف شولتس وزير المالية آنذاك إلى استقلال رحلة تجارية للعودة من اجتماع لصندوق النقد الدولي في بالي بإندونبسيا، وكان ذلك أيضا بسبب مشكلة في الطائرة الحكومية.