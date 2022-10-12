نفوق حوالي 500 حوت في واحدة من أسوأ عمليات الجنوح الجماعي بنيوزيلندا

المصدر: د ب أ

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أكدت السلطات النيوزيلندية اليوم الأربعاء نفوق 477 حوتا طيارا في عمليتي جنوح جماعي، فيما وصفته بأنه أحد أكبر الأحداث في البلاد.

ووقعت عمليتا الجنوح في مجموعة جزر تشاتام النائية (حوالي 840 كم قبالة الساحل الشرقي لساوث آيلاند) في نيوزيلندا.

وجنح 232 حوتا يوم السبت في الجزيرة الرئيسية، بينما جنح 245 حوتا آخر يوم الاثنين في جزيرة بيت (40 كم شمالا).

ويعد جنوح الحيتان في جزر تشاتام أمرا شائعا، حيث تم تسجيل أكبر حدث في العام 1918 عندما نفق أكثر من ألف حوت في عملية جنوح واحدة.