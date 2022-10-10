العاصفة "جوليا" تقتل 14 شخصاً في أمريكا الوسطى

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون إن عدد القتلى ضحايا العاصفة الاستوائية جوليا ارتفع إلى 14 على الأقل اليوم الاثنين، مع تأكد سقوط قتلى في السلفادور وهندوراس، بعد أن جلبت العاصفة أمطارا غزيرة على مساحات كبيرة من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.

ورصدت السلطات في السلفادور مقتل تسعة أشخاص حتى صباح الاثنين بسبب جوليا، بينهم خمسة جنود بينما تم إجلاء 830 شخصا على الأقل.

وألغت السلطات في كل من السلفادور وغواتيمالا الدراسة اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون في هندوراس إنه تأكد سقوط خمسة قتلى من بينهم امرأة تبلغ من العمر 22 عاما لاقت حتفها يوم الأحد بعد أن جرفتها مياه الفيضانات، وشابة وطفل في الرابعة من عمره انقلب بهما قارب بالقرب من حدود نيكاراجوا مساء السبت.

ووصلت العاصفة جوليا إلى اليابسة يوم الأحد على ساحل نيكاراغوا على البحر الكاريبي قبل عبورها إلى المحيط الهادي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة تحركت اليوم الاثنين باتجاه الشمال الغربي بسرعة 24 كيلومترا في الساعة على طول ساحل السلفادور باتجاه غواتيمالا.

وقدر المركز، الذي مقره ميامي أن أقصى سرعة للرياح المصاحبة لجوليا تبلغ حاليا نحو 56 كيلومترا في الساعة، ويقع مركزه على بعد 56 كيلومترا شمال شرق بويرتو سان خوسيه في غواتيمالا على ساحل المحيط الهادي.

وبدأت شدة العاصفة تضعف مساء اليوم الاثنين.

وقال المركز إن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في فيضانات وانهيارات طينية.

وقالت السلطات في هندوراس إن 9200 شخص يبحثون عن ملاجئ.

وفي نيكاراغوا، تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن مليون شخص ، وأدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى إجلاء قسري لأكثر من 13 ألف أسرة.