ارتفاع حصيلة قتلى حادث انقلاب قارب في نيجيريا

المصدر: رويترز

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أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري، أمس، أن عدد القتلى في حادث انقلاب قارب في ولاية أنامبرا جنوب شرقي نيجيريا ارتفع إلى 76.

وكان مسؤولون قد ذكروا، أول من أمس، أن القارب انقلب يوم الجمعة وسط فيضانات عارمة بمنطقة أوجبارو في أنامبرا، وأن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، في حين بلغ عدد المفقودين 60.

لكن الرئيس النيجيري قال، على «تويتر»، أمس، إن سلطات الطوارئ أكدت ارتفاع عدد القتلى.

وأضاف بخاري أن السلطات تعمل على إنقاذ الركاب أو انتشال أي مفقودين، مشيراً إلى أنه وجَّه الوكالات المعنية للتحقق من بروتوكولات السلامة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وقال رئيس وكالة إدارة الطوارئ في ولاية أنامبرا إنه تم إنقاذ 15 شخصاً حتى مساء أول من أمس.

وأنامبرا واحدة من 29 ولاية، من أصل 36 ولاية في نيجيريا، تعرضت لفيضانات شديدة هذا العام.

وجرفت مياه الفيضانات منازل ومحاصيل، وأضرت بما لا يقل عن نصف مليون شخص.

وقال أحد السكان، ويدعى أفام أوجين، إن الفيضانات دمرت الطريق الرئيس الذي يربط ثمانية تجمعات سكنية ببقية أنحاء المنطقة، ما دفع السكان إلى التحرك على متن قوارب.

وأضاف أن القارب المنكوب محلي الصنع، ويسع ما يزيد على 100 راكب، وأن محرك القارب تعطل وقلبته الأمواج بعد فترة وجيزة من انطلاقه.