انفجار بمحطة وقود في أيرلندا وأنباء عن وقوع إصابات

المصدر: د ب أ

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أفادت أنباء أن عدة أشخاص أصيبوا في انفجار بمحطة وقود في مقاطعة دونيجال بأيرلندا.

وتحدث جون أودونيل، وهو سياسي محلي من المقاطعة المذكورة، خلال مقابلة له مع قناة «سكاي نيوز» مساء اليوم، عن وقوع «إصابات خطيرة».

وتسبب الانفجار، الذي قيل إنه انفجار غازي وقع ظهر اليوم، في فوضى عارمة، وألحق أضراراً بالمباني والسيارات في المنطقة.

ولم ترد معلومات أكثر دقة عن عدد الإصابات، كما لم يتضح سبب الانفجار حتى الآن.

وكان عمال الإنقاذ هرعوا إلى موقع الحادث على نطاق واسع.

وقال أودونيل إن الانفجار تسبب في إصابة سكان قرية كريسلوج الصغيرة بالصدمة، مشيراً إلى أنه يصلِّي من أجل ألا يكون هناك قتلى.