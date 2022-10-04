حملة "هدية لبوتين" في عيد ميلاده الـ 70 تجمع 1.2 مليون دولار لشراء دبابة لأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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جمعت حملة تمويل جماعي تشيكية ما يكفي من المال لشراء دبابة قتال حديثة من طراز (تي - 72) لأوكرانيا.

وخلال شهر تقريبا، جمعت الحملة 30 مليون كورونا (2ر1 مليون دولار أمريكي)، حسبما قال المنظمون أمس الاثنين.

وتبرع أكثر من 11 ألف شخص للحملة، التي حملت عنوان "هدية لبوتين" وبدعم من وزارة الدفاع التشيكية والسفارة الأوكرانية في براغ.

وأطلق المنظمون على الدبابة اسم "توماس" المؤسس المشارك وأول رئيس لتشيكوسلوفاكيا، توماس جاريج ماساريك.

وشكرت وزيرة الدفاع التشيكية يانا سيرنوتشوفا جميع المشاركين، وأشارت بسخرية إلى أنهم ضمنوا حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "هدية مناسبة" بمناسبة عيد ميلاده الـ 70 في 7 أكتوبر.

والخطوة التالية هي جمع الأموال لشراء ذخيرة للدبابة. وتلقت السفارة الأوكرانية في جمهورية التشيك بالفعل تبرعات بأكثر من 6ر8 مليون يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، زودت وزارة الدفاع التشيكية أوكرانيا بأسلحة وذخائر بقيمة تزيد على 160 مليون يورو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير.