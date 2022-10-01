الفيضانات تقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص غربي فنزويلا

المصدر: رويترز

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قالت السلطات الفنزويلية إنها انتشلت ثماني جثث أمس الجمعة بعد تعرض البلاد على مدى أيام لأمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وإلى فيضانات تسببت في فقد ما لا يقل عن ثلاثة آخرين.

وقال مسؤولو هيئة الحماية المدنية بولاية تاتشيرا الغربية على إنستغرام إن أربعة من الضحايا قاصرون.

وتضررت مناطق مختلفة في غرب فنزويلا ووسطها من الأمطار الغزيرة على مدى أسبوع على الأقل.

وأظهر مقطع مصور الطرق وقد تحولت إلى أنهار في مدينة باركيسيميتو الشمالية الغربية.