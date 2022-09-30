"إيان" تتحول مجدداً إلى إعصار وتقترب من نورث وساوث كارولاينا

المصدر: رويترز

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قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث تقرير له أمس الخميس، إن العاصفة إيان اشتدت لتتحول إلى إعصار مرة أخرى، ومن المتوقع أن يقترب من ساحل ساوث كارولاينا اليوم الجمعة.

ويبعد إيان نحو 540 كيلومترا جنوب وجنوب غربي كيب فير بولاية نورث كارولاينا وتصاحبه رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز، الذي يتخذ من ميامي مقرا له: "قد يرتفع مستوى إيان قليلا قبل وصوله إلى اليابسة اليوم، ومن المتوقع أن يضعف بسرعة فوق جنوب شرق الولايات المتحدة في وقت متأخر اليوم الجمعة إلى السبت".