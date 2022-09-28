الإعصار إيان يؤخر إطلاق مهمة ناسا "كرو - 5"

المصدر: د ب أ

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أجبر الإعصار إيان وكالة ناسا وشركة سبيس إكس على تحديد موعد إطلاق جديد لمهمة الوكالة "كرو-5" إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيتم الإطلاق، الذي كان مخططا له في الأصل في 3 أكتوبر، الآن بعد يوم واحد على الأقل.

وستواصل فرق البعثة مراقبة آثار إعصار الإيان على ساحل الفضاء ومركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا ويمكنها تعديل تاريخ الإطلاق مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وقالت ناسا في بيان إن "سلامة الطاقم والفرق الأرضية والأجهزة في غاية الأهمية لناسا وسبيس إكس".

ووصل إيان إلى اليابسة في كوبا صباح أمس الثلاثاء مع رياح قصوى بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وقال المركز: "من المتوقع أن يقترب إيان من الساحل الغربي لفلوريدا كإعصار كبير وخطير للغاية".