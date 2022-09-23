بعد 8 أيام.. العثور على جثة صبي فُقد بفيضانات إيطاليا

المصدر: د ب أ

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عثرت السلطات الإيطالية على جثة صبي مفقود بعد ثمانية أيام من الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة ماركي اليوم.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن شرطة الدرك الإيطالية (كارابينيري) عثرت على جثة ماتيا البالغ من العمر 8 سنوات في حقل بعد تلقيها معلومات من أحد المارة.

وكان الصبي قد جرفته المياه المرتفعة الخميس من الأسبوع الماضي لدى خروجه من سيارة والدته.

وعلى غرار كثيرين آخرين في المنطقة، باغتتهم الأمطار الغزيرة المفاجئة.

وسيتم نقل جثمان الصبي إلى مستشفى في مدينة أنكونا الأدرياتيكية لتشريحه، حسبما أفادت التقارير.

وبوفاة الصبي، يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات إلى 12 شخصاً. ولا تزال هناك امرأة واحدة مفقودة حتى اليوم.