«الغميضة» تتسبب في ضياع طفل من أهله

المصدر: د ب أ

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تسببت لعبة «الغميضة» المحببة لدى الأطفال في ضياع طفل من أهله في ألمانيا.

اختبأ طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في قطار في مدينة هيرتسوجنرات الألمانية الذي تحرك بعد ذلك في اتجاه محطته التالية.

وأعلنت السلطات، اليوم، أن الطفل كان يلعب لعبة الغميضة (اختبئ وسأبحث عنك) مع أشقائه في أحد المتاجر الكبيرة، بينما كان الأب يتسوق.

وبحثاً عن مخبأ خاص خرج الطفل من المتجر إلى محطة القطار القريبة أمس واستقل قطاراً كان متوقفاً هناك.

وعندما غادر القطار المحطة، انتبه أحد الركاب للطفل، وسلمه إلى مشرف القطار، الذي سلمه بدوره إلى مركز الشرطة الاتحادية في آخن.

وكان الأب قد أبلغ الشرطة قبلها باختفاء ابنه، وسرعان ما أبلغته الشرطة بمكان وجوده، ليجتمع شمل الطفل بعائلته مرة أخرى.