القبض على شاب متهم بالقرصنة الإلكترونية في بريطانيا

المصدر: رويترز

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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، أنها ألقت القبض على شاب (17 عاماً) في أكسفوردشير، للاشتباه في ارتكابه قرصنة إلكترونية، وجاء اعتقاله في إطار تحقيق تدعمه الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية.

وذكرت شرطة مدينة لندن، في بيان على «تويتر»، أن الفتى اعتُقل مساء أمس الخميس وما زال محتجزاً.

وتحقق الشرطة بشأن مجموعة التسلل الإلكتروني «لابسوس$» التي قالت شركة أوبر تكنولوجيز لتوصيل الركاب بالسيارات إنها مسؤولة عن هجوم سيبراني أجبرها على إغلاق بعض شبكاتها الداخلية مؤقتاً في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يتسنَّ للشرطة تأكيد ما إذا كان إلقاء القبض على الشاب مرتبطا بهذا التحقيق.

وفي أبريل، اتهمت شرطة مدينة لندن شابين (16 و17 عاماً) بأنهما على صلة بتحقيق في قرصنة إلكترونية.

وأفرجت الشرطة عنهما بكفالة على ذمة قضية تقرر النظر فيها في يوليو عام 2023.