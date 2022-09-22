رغم مشاكل خزانات مركبة الإطلاق.. ناسا تكمل بنجاح اختبار "أرتميس"

المصدر: د ب أ

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أكملت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أمس الأربعاء رحلة تجريبية غير مأهولة لمهمة أرتميس إلى القمر على الرغم من مواجهتها مجددا مشاكل مع خزانات مركبة الإطلاق.

وقالت ناسا إنه تم تحقيق جميع الأهداف للاختبار بعد أن تمكن المهندسون من معالجة تسرب للهيدروجين في وقت مبكر من عملية التحميل.

وكانت الوكالة قد أوضحت في وقت سابق أن نفس النوع من المشاكل هو الذي حال دون انطلاق المهمة في 3 سبتمبر.

ونجح المهندسون هذه المرة في مواصلة الاختبار عن طريق تقليل ضغوط التحميل لتقليل احتمال حدوث تسربات.

وقالت ناسا إن فرقها "ستقيم البيانات الناتجة عن الاختبار، إلى جانب الطقس وعوامل أخرى"، لتأكيد الاستعداد لمحاولة الإطلاق في 27 سبتمبر.

ومن المقرر أن تستمر الرحلة التجريبية غير المأهولة "أرتميس 1" حوالي 40 يوما.

وتهدف مهمة أرتميس إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر، على الرغم من أنه بسبب المشاكل التي تم تحديدها خلال الاختبارات السابقة، تم تأجيل الجدول الزمني الأصلي للمهمة، ولا تتوقع ناسا القيام بذلك حتى عام 2025 على أقرب تقدير.

وعلى المدى الطويل، تهدف رحلات أرتميس إلى تمهيد الطريق أمام ناسا لإرسال رحلات مأهولة إلى المريخ.