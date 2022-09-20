بيع مبنى في الشانزليزيه بمبلغ قياسي يتجاوز 600 مليون دولار

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم بيع مبنى في شارع الشانزليزيه مقابل أكثر من 600 مليون يورو (600 مليون دولار)، في صفقة عقارية قياسية لمبنى في الشارع الباريسي الشهير.

وباعت مجموعة جروباما ايموبيليه الفرنسية المبنى، الذي يقع على بعد 150 مترا من قوس النصر، إلى صندوق جديد هو "شيفال باريس"، حسبما قالت المجموعة في بيان.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اريك دونيه، رئيس مجموعة جروباما ايموبيليه قوله إن السعر يتجاوز الرقم القياسي السابق الذي بلغ 613 مليون يورو، الذي تم دفعه مقابل مبنى آخر في الشارع الشهير.

وذكر دونيه إن جروباما ايموبيليه كانت قد اشترت المبنى، الواقع في 150 شارع الشانزليزيه في العام 2009 وإنها سجلت مكسبا صافيا يتجاوز 400 مليون يورو في هذه الصفقة. وقالت الشركة إن واجهة المبنى، التي تتجاوز 60 مترا، هي واحدة من أطول الواجهات في الشارع.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن صندوق "شيفال باريس" الذي تديره مجموعة "ميمكو أسيت مانجمنت" لديه صندوق "بروكفيلد" الكندي كداعم رئيسي، وأشارت إلى أنه يعتزم استثمار نحو 800 مليون يورو في المشروع، بما في ذلك أعمال التجديد.