وفاة فاليري بولياكوف صاحب أطول مدة إقامة في الفضاء

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وكالة "روس كوسموس" االروسية للأنشطة الفضائية وفاة رائد الفضاء فاليري بولياكوف صاحب الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها إنسان في الفضاء، عن عمر ناهز 80 عاما.

وقالت "روس كوسموس" إن بولياكوف كان "بطلا" بالنسبة للاتحاد السوفيني السابق ولروسيا.

والتحق بولياكوف، الذي تدرب كطبيب، ببرنامج الفضاء السوفيتي في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. وسافر، كرائد فضاء، إلى محطة مير الفضائية مرتين في الثمانينيات والتسعينيات.

وخلال مهمة الفضاء "سويوز تي ام-18" في الفترة من عام 1994 إلى 1995، أمضى بولياكوف 437 يوما و17 ساعة و58 دقيقة في الفضاء. ولا يزال يحمل الرقم القياسي العالمي لأطول إقامة فردية في الفضاء.

وطيلة فترة عمله، قضى بولياكوف أكثر من 678 يوما في الفضاء.

وخلافا لغالبية زملائه، لم يغامر رائد الفضاء مطلقا بالخروج من المحطة للسير في الفضاء.

وكتب بولياكوف أكثر من 50 ورقة بحثية علمية عن الطب في الفضاء.

وعاش إلى جانب زوجته وابنته وحفيديه.