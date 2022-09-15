أغنى رجل في روسيا يعتزم نقل أسهم في "روس بنك" إلى مؤسسته الخيرية

المصدر: د ب أ

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قال فلاديمير بوتانين، أغني رجل في روسيا والذي تعرض لعقوبات، إنه سينقل بعضا من أسهمه في بنك "روس بنك بي جيه اس سي" إلى مؤسسته الخيرية.

وقالت شركة "انتيرروس" الخاصة ببوتانين في بيان على موقعها الإلكتروني إنها "بدأت عملية نقل ما يصل إلى 50% من الأسهم في البنك الروسي إلى مؤسسته". وقالت إنها ستقوم أيضا بتحويل 10% من ممتلكاتها في "روس بنك" إلى برنامج حوافز لموظفي البنك، الذين سيحصلون على أصول مالية رقمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بوتانين قوله في البيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده لمنح الجزء الأكبر من ثروته إلى مؤسسات خيرية.

يذكر أن بوتانين (61 عاما) لديه ثروة تبلغ 34 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وتمثل أسهمه في "روس بنك" مجرد جزء من صافي ثروته.