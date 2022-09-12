عمدة مدينة فرنسية يضرب عن الطعام احتجاجاً على إغلاق فصل دراسي

المصدر: د ب أ

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أضرب عمدة مدينة فرنسية صغيرة عن الطعام في محاولة من جانبه للحيلولة دون إغلاق أحد الفصول الدراسية.

وقال العمدة روجر ديدييه، اليوم: «اتخذت قراراً حازماً قد يترتب عليه عواقب بعيدة المدى، بيد أنني اضطررت إلى القيام بذلك بسبب عدم إنصات السلطات لي».

وجاء قرار العمدة بسبب تخفيض عدد فصول المدرسة التي تقع في مدينة جاب، جنوب جرونوبل، من 12 إلى 11 فصلاً.

وأكد العمدة أنه تم بالفعل إغلاق ثلاثة فصول في المدينة لمدة خمس سنوات، على الرغم من تزايد عدد التلاميذ.

وبحسب التقرير، باءت محاولات الوساطة مع السلطات المعنية بالفشل حتى الآن.