فيديو.. حكم يتلقى "خطافية" في نزال ملاكمة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه الملاكم المكسيكي ماريو أغيلار لكمة خطافية قوية لحكم النزال الذي جمعه بالأمريكي براندون غلانتون، أول من أمس.

ودخل أغيلار المعركة باعتباره الطرف الأقل حظاً للفوز، بحكم أنه يواجه غلانتون الذي لم يهزم في وزن تحت الثقيل وعانى من الجولة الثانية، بعد أن أطلق غلانتون لكمة خطافية يسارية إلى جسم منافسه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر غيلار وهو يوجه لكمة يسارية قوية إلى وجه الحكم الذي كان قريباً من الملاكمين، بينما أخفض غلانتون رأسه لتفلت اللكمة وتذهب إلى وجه الحكم مباشرة الذي تراجع للخلف من أثر اللكمة، لكنه تعامل مع الأمر وكأن شيئاً لم يكن وعاد للقتال على الفور.

رغم تحقيق غلانتون لفوزه السابع عشر على التوالي، إلا أن لكمته حظيت بكل الانتباه.