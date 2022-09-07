تسعه غرفة معيشة.. ديناصور صغير يُعرض للبيع بمزاد في باريس

المصدر: رويترز

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أعلنت دار جيكويللو للمزادات أن هيكلاً عظمياً لديناصور صغير سيُعرض للبيع في باريس الشهر المقبل بسعر تقديري يتراوح بين 400 و500 ألف يورو (495 ألف دولار).

وعلى عكس الهياكل العظمية الضخمة للديناصورات، التي بيعت في مزادات سابقة، يبلغ ارتفاع الهيكل العظمي للديناصور، وهو من فصيلة إجواندون، 1.3 متر وطوله ثلاثة أمتار.

واُكتشف في عام 2019 بولاية كولورادو الأمريكية في أثناء بناء طريق على أرض خاصة.

وقال ألكسندر جيكيلو، البائع بالمزاد: «إنه ديناصور (يناسب) غرفة المعيشة»، في إشارة إلى حجم الديناصور الصغير.

ويقدَّر أن الديناصور عاش قبل أكثر من 150 مليون سنة. وعمل فريق من علماء الحفريات الإيطاليين على ترميم بقاياه.

وسيُعرض الهيكل العظمي للبيع في مزاد يوم 20 أكتوبر.

وباعت دار المزادات نفسها في 2020 هيكلاً عظمياً لديناصور يبلغ ارتفاعه 3.5 أمتار وطوله عشرة أمتار مقابل ثلاثة ملايين يورو.