سمكة قرش تقتل امرأة أمريكية في جزر الباهاما

المصدر: رويترز

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قالت الشرطة إن امرأة من بنسلفانيا تبلغ من العمر 58 عاما لقيت حتفها في هجوم سمكة قرش في جزر الباهاما أمس الثلاثاء.

وكانت المرأة وأسرتها، الذين كانوا مسافرين على متن السفينة السياحية (هارموني أوف ذا سيز)، يزورون جزيرة نيو بروفيدنس في اليوم الذي حجزوا فيه نزهة قصيرة.

ونقلت الشركة السياحية الأسرة إلى جرين كاي، التي تبعد حوالي 800 متر شمال غربي جزيرة روز، حيث لقيت امرأة أمريكية تبلغ من العمر 21 عاما حتفها في هجوم سمكة قرش في العام 2019.

وقالت الشرطة "تردد أن الأسرة كانت تسبح في المياه وتلك المنطقة معروفة بممارسة زوارها للغطس. كما ورد أن أفراد الأسرة شاهدوا سمكة قرش كبيرة تهاجم المرأة".

وأضافت الشرطة أن أفراد الأسرة وموظفي شركة السياحة أنقذوا الضحية.

وذكرت الشرطة أنها نُقلت بعد ذلك إلى البر الرئيسي لجزيرة نيو بروفيدنس، حيث تم إعلان وفاتها، مضيفة أنها أصيبت بجروح في الجزء العلوي من جسدها.

ويأتي هذا الحادث بعد شهر واحد من نجاة طفل بريطاني يبلغ من العمر ثماني سنوات من هجوم ثلاث أسماك قرش في جزر الباهاما الشهر الماضي.

وهجمات القرش على البشر نادرة بشكل عام. وفي العام 2021، كان هناك 73 هجوما مؤكدا غير مبرر على مستوى العالم، منها تسع حالات قاتلة، وهو أعلى من المتوسط العالمي السنوي البالغ خمس حالات وفاة في هجمات غير مبررة، وفقا لملف هجمات القرش على مستوى العالم التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي.