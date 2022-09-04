عواصف تجتاح أستراليا وتحذيرات من طقس سيء

المصدر: رويترز

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قالت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا اليوم الأحد إنه تم تحذير مناطق من شرق أستراليا من التعرض لطقس سيء وفيضانات وذلك بعد أشهر من الفيضانات العارمة التي شهدها الساحل الشرقي للبلاد.

ولقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم وتم إجلاء عشرات الآلاف بسبب الطقس السيء في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز والذي أدى إلى غمر مراكز المدن بالمياه وجرف المنازل وقطع التيار الكهربائي في مارس.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية اليوم الأحد تحذيرا من الطقس السيء بسبب هبوب رياح مدمرة في مناطق من جنوب شرق ولاية كوينزلاند قد تبلغ أقصى سرعة لها نحو 100 كيلومتر في الساعة خلال اليوم.