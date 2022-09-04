كاليفورنيا.. حريق سريع الانتشار يتسبب في إجلاء الآلاف

المصدر: رويترز

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أتى حريق ينتشر بسرعة في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية على نحو 4000 فدان زراعي حتى صباح أمس السبت، وتسبب في إجلاء آلاف السكان الذين لحقت إصابات ببعضهم.

واندلع الحريق، الذي يسمى ميل فاير، أمس الجمعة على بعد نحو 370 كيلومتراً شمالي مدينة سكرامنتو. وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق أنه تم احتواء 20% من الحريق.

وقالت السلطات إن التقارير تفيد بأن الحريق دمر نحو 100 منزل ومبنى.

وأعلن جافن نيوسوم حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ في مقاطعة سيسكيو. ومن شأن إعلان حالة الطوارئ أن يساعد السكان على طلب مساعدات اتحادية واستخدام موارد الولاية.