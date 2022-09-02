مصر.. وفاة وإصابة 48 شخصاً في انقلاب حافلة على طريق السخنة-الجلالة

المصدر: رويترز

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كشف مصدران طبيان في مصر اليوم الجمعة إن ثمانية لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرون في حادث انقلاب حافلة رحلات بطريق السخنة-الجلالة شرقي القاهرة، مشيرَين إلى أن عدد الوفيات مرشح للزيادة.

وقال المصدران إن الحادث أسفر عن وفاة ست نساء ورجل وطفل لم يتم التعرف على هوية أي منهم بعد، فيما يجري نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وذكر مصدر أمني أن الحافلة انطلقت من القاهرة صباح اليوم في طريقها إلى العين السخنة لقضاء يوم في منتجع الجلالة أكوا بارك، إلا أن الحادث وقع قبل قليل من وصولها.

وقال مصدر طبي إن بين المصابين 15 في حالة خطرة.

وتتكرر حوادث المرور في مصر لأسباب منها ضعف الالتزام بقواعد القيادة والصيانة الدورية للسيارات.

