صورة تظهر آثار الضرب لإحدى فتيات دار الأيتام في السعودية

المصدر: البيان

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كشفت مقاطع وصور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة عنف وتعد على دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير في السعودية، ويظهر في المقاطع المتداولة دخول عدد من الأشخاص الملثمين وآخرين بلباس رجال الأمن إلى دار أيتام ويحملون عصي ويعتدون بالضرب على مجموعة من الفتيات.

ونشرت صحيفة عكاظ صورة تظهر آثار التعنيف والضرب لإحدى فتيات الدار.

وتصدر وسم #أيتام_خميس_مشيط موقع التواصل تويتر وسط ذهول واستنكار من الحادثة، مطالبين بسرعة التحقق من صحتها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك ومتسائلين عن غياب الرحمة والرأفة في قلوب من تعدى على بنات الدار، مؤكدين في الوقت نفسه أن الجهات المختصة في المملكة ستكون بالمرصاد لكل من يتجاوز الأنظمة والقوانين.

من جهة أخرى، باشرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أمس واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية ما زالت قيد التحقيق.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بناء على ماتم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية "مقاطع فيديو" تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، تم اتخاذ الإجراءات.

كما صرح المصدر أنه على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة.

وشدد المصدر على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكداً في الوقت ذاته حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.

وكانت إمارة منطقة عسير، قد أعلنت عاجلًا أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، فإنه قد صدر توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

من جهتها، تتابع هيئة حقوق الإنسان باهتمام بالغ الحادثة؛ التي وقعت في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، حيث شكلت فريقًا لهذا الغرض.

ونوهت الهيئة بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة. مؤكدة بأنها تعمل بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة على معالجة كافة ما رصد من ملاحظات.

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