أمير عسير يوجه بالتحقيق في حادثة التربية الاجتماعية بخميس مشيط

المصدر: البيان

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وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في السعودية بتشكيل لجنة للوقوف على حادثة وقعت داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، فإنه قد صدر توجيه أمير المنطقة بتشكيل لجنة والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

وأثار فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة في السعودية، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور من حادثة مستنكرة وقعت داخل دار للأيتام في خميس مشيط بمنطقة عسير، تظهر لحظة اقتحام مجموعة من الأشخاص بلباس مدني وآخرين بلباس رجال الأمن يحملون عصي خشبية وأخرى كهربائية ويعتدون على مجموعة من الفتيات.

وتصدر وسم "أيتام خميس مشيط" أبرز المواضيع التي تفاعل عليها السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صباح الأربعاء، وأثارت هذه المقاطع ردود فعل من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة مطالبين بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.​

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