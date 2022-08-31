مقتل وإصابة 30 شخصاً بينهم أطفال في حادث شاحنة بإندونيسيا

المصدر: د ب أ

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ذكرت الشرطة الإندونيسية أن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم بعض الأطفال، جراء حادث شاحنة اليوم الأربعاء قرب محطة للحافلات خارج مدرسة في إقليم جاوة الغربية.

وقال شرطي المرور لطيف عثمان إن الطلاب كانوا ينتظرون في محطة للحافلات بعد انتهاء اليوم الدراسي في مدينة بيكاسي، عندما انحرفت الشاحنة تجاههم واصطدمت بدراجتين ناريتين وأسقطت برج اتصالات خرساني.

وذكر عثمان أن 20 طفلا أصيبوا أيضا في الحادث.

وأضاف "نجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت المكابح قد تعطلت".

وقال مسؤول آخر في الشرطة في بيكاسي إنها ألقت القبض على السائق.