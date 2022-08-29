العثور على بقايا هيكل عظمي لديناصور ضخم في البرتغال

المصدر: رويترز

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قال باحثون من جامعة لشبونة إن علماء حفريات عثروا على بقايا ما يمكن أن يكون أكبر ديناصور عثُر عليه على الإطلاق في أوروبا.

وكان مالك عقار بمدينة بومبال في وسط البرتغال عثر على شظايا متحجرة من الديناصور لأول مرة في العام 2017 أثناء القيام بأعمال البناء.

وعمل علماء حفريات إسبان وبرتغاليون في الموقع ليكتشفوا ما يعتقدون أنه ديناصور يبلغ طوله 25 مترا تقريبا وعاش قبل نحو 145 مليون عام، وفقا لقسم كلية العلوم بالجامعة.

وقال الباحثون إن الهيكل العظمي ينتمي إلى سوروبود، وهي سلالة من الديناصورات ذات الأربعة أرجل الآكلة للعشب، والتي تتميز برقابها وذيولها الطويلة.