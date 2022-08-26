وفاة طفلين غرقاً في مسبح

المصدر: د ب أ

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أعلنت السلطات الألمانية اليوم الجمعة أن طفلين بريطانيين توفيا في حادث غرق خلال عطلة عائلية بالقرب من مدينة آخن بغرب ألمانيا.

وقال مكتب المدعي العام في آخن إن البحث عن الطفلين 7 و 9 أعوام بدأ في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الخميس، بعد أن أبلغ والداهما عن فُقدانهما في مسبح خارجي على بحيرة أيزرباخزيه.

وبعد ذلك بوقت قصير عثر عمال الإنقاذ على الطفلين في المياه ونقلوهما بمروحية إلى مستشفيين محليين، حيث فارقا الحياة.

ويحقق المدعي العام في إمكانية محاكمة الوالدين بتهمة الإهمال.

وستتضح النتائج الأولية بحلول منتصف الأسبوع المقبل. وقال المتحدث: "نحن لا نركز على أي شخص على وجه الخصوص، نحن ببساطة نقوم بعملنا".

ووقع الحادث في منطقة روربرج، وهي مقصد شهير لقضاء العطلات في حديقة آيفل" الوطنية على بعد 30 كيلومترا جنوب شرق آخن.