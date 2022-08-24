زوج نانسي بيلوسي يقرّ بالذنب في قيادته وهو مخمور في كاليفورنيا

المصدر: رويترز

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أصدرت محكمة حكما بالسجن خمسة أيام ودفع 6800 دولار غرامات وتعويضات على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعد أن أقر بأنه مذنب بسبب القيادة وهو مخمور في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا.

لكن بول بيلوسي (82 عاما) لن يواجه فترة احتجاز أخرى بعد أن أقر القاضي بإمضائه أربعة أيام في السجن عقب القبض عليه وأمر بتأديته خدمة مجتمعية لثماني ساعات عوضا عن اليوم المتبقي، وفقا لمحاميته أماندا بيفنز.

وأعلنت بيفنز الإقرار بالذنب نيابة عن موكلها أمام المحكمة العليا بمقاطعة نابا. واختار بيلوسي عدم المثول أمام المحكمة، حيث لم يكن حضوره مطلوبا، وذلك بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في المقاطعة.

وأُلقي القبض على بول بيلوسي، وهو مسؤول تنفيذي بشركة استثمار في رأس المال المخاطر، للاشتباه في قيادته السيارة تحت تأثير الكحول بعد تورطه في حادث تصادم سيارتين في كاليفورنيا في مايو.

وقالت الشرطة إن سيارته وهي من طراز بورشه اصطدمت بسيارة جيب عندما كان يحاول قطع طريق سريع، على الرغم من أن أحدا لم يصب بجروح خطرة.

وكانت زوجته نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا والثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأمريكي بصفتها رئيسة لمجلس النواب، في رود آيلاند وقت وقوع الحادث.

وبالرغم من تجنيبه قضاء أي وقت إضافي في السجن، فقد وُضع بول بيلوسي تحت المراقبة لثلاث سنوات، ومنع من قيادة أي مركبة لسنة كاملة ما لم تكن مزودة بجهاز يمنع سائقها من تشغيل السيارة دون أن يقدم عينة تنفس فورية تكشف أنه ليس تحت تأثير الكحول.

وذكر مكتب المدعي العام بالمقاطعة أيضا أنه وإلى جانب العقوبات التي فرضها القاضي، يمكن أيضا لسلطات الولاية تعليق رخصة قيادة بول بيلوسي لعام بسبب إدانته.