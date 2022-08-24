سائل سام يُدخل نقل 16 شرطياً ألمانياً إلى المستشفى

المصدر: د ب أ

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نُقل ما لا يقل عن 16 شرطيا ألمانيا إلى المستشفى أمس الثلاثاء بعد أن بدأ سائل سام في التسرب في موقع صناعي بمدينة مانهايم بغرب ألمانيا.

ويتلقى عناصر الشرطة العلاج جراء تهيّج في ممرات التنفس، حسبما قال متحدث باسم الشرطة.

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن السائل يمكن أن يؤدي إلى أبخرة سامة أو منهكة.

وطُلب من السكان في دائرة نصف قطرها 1300 متر من الموقع، في حي مولوهافن بالمدينة، إبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة والبقاء في الداخل.

ولم تذكر السلطات المعنية علناً طبيعة المادة التي تسربت، غير إن هناك تقارير تفيد بأن لها رائحة نفاذة.