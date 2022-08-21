ألمانيا: رجل يصطدم بسيارته بمبنى فندق بمطار ميونخ

المصدر: د ب أ

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اصطدم رجل ألماني بسيارته بمبنى فندق ملحق بمطار ميونخ بجنوب ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الأحد إنه تم إخلاء الفندق صباح اليوم؛ لأنه كان يشتبه في مواجهة خطر انهياره.

ولكن هيئة الإغاثة الفنية أعلنت بعد ذلك بوقت قصير زوال الخطر، موضحة أنه لم يتعرض المبنى لأضرار جراء الحادث.

يشار إلى أن سائق السيارة أصيب إثر الحادث وتم نقله إلى المستشفى.

يذكر أن الرجل اصطدم في البداية بسيارة أحد معارفه بعد نقاش حاد معه، ثم انزلق عن طريق السيارات.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة أنه وفقا للمعلومات الحالية لم يصب أي أشخاص آخرين، وقالت إنه يشتبه أن الرجل كان مخمورا.

وكتبت الشرطة في بيان: "سيظهر فحص الدم إذا ما كان الرجل مخمورا أم لا أو كان تحت تأثير أي مادة مخدرة أخرى أم لا ".