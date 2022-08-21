أصغر شخص يطير منفرداً حول العالم يوشك أن يحقق حلمه

المصدر: د ب أ

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هبط طيار (17 عاما) في اسكتلندا في محاولة حازت على رقم قياسي، حيث أصبح أصغر شخص يطير منفرداً حول العالم.



وبدأ ماك راثرفورد من العاصمة البلغارية صوفيا في 23 مارس الماضي وحلق إلى إيطاليا واليونان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



وحلق منذ ذلك الحين حول العالم ليواجه عواصف ترابية في السودان وحرارة شديدة في دبي، وإغلاق مطارات في الهند، والعديد من المشكلات التقنية.



وهبط الشاب البريطاني البلجيكي في أبردين، أمس السبت، في آخر مراحل رحلته إلى صوفيا، حيث يأمل في الوصول لهناك في 24 أغسطس الجاري.



وقال راثرفورد: "هناك العديد من الأشخاص في عمري يقومون بأمور مذهلة. وغالباً لا يعلم بأمرهم كثير من الناس".