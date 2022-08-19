الحادث الثالث في أسبوع.. السيطرة على حريق بكنيسة في الجيزة

المصدر: د ب أ

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أعلنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة المصرية ،اليوم الجمعة، السيطرة على حريق في كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب شمال المحافظة الواقعة غرب العاصمة القاهرة.

وقال مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إنه تم إبلاغ غرفة العمليات من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بقرية البراجيل في أوسيم.

وهرعت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع بشكل سريع.

وأكد شهود عيان أن سرعة انتقال قوات رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ساهمت بشكل كبير في السيطرة على الوضع قبل تفاقمه دون أي إصابات، وبدء عملية التبريد لمنع تجدده مرة أخري.

واشارت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.

يشار إلى أن هذا الحادث هو الثالث في أقل من أسبوع ، حيث اندلع يوم الأحد الماضي حريق بكنيسة الشهيد ابي سيفين في منطقة أمبابة بالجيزة اسفر عن وفاة 41 شخصا وإصابة 12آخرين، اعقبه بعد يومين حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة جنوب مصر التهم محتوياتها ،دون وقوع إصابات. وقالت الكنيسة إن الحريق نجم عن لهو طفلين بشموع داخل الهيكل بالقرب من المذبح .