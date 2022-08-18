بولندا تحل لغز نهر "أودر"

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الحكومة البولندية، إنه تم اكتشاف طحالب سامة في عينات مياه من نهر "أودر" على الحدود البولندية الألمانية، حيث تم جمع أطنان من الأسماك النافقة في الأيام الأخيرة.

وقالت وزيرة البيئة آنا موسكفا اليوم الخميس: "بعد مزيد من التحقيقات، وجد معهد مصايد الأسماك الداخلية في أولشتاين كائنات دقيقة نادرة، ما يطلق عليها اسم الطحالب الذهبية، في عينات مياه من نهر أودر".

وأضافت الوزيرة أن نمو هذه الطحالب يمكن أن يؤدي إلى تراكم السموم التي تقتل الكائنات المائية مثل الأسماك وبلح البحر، ولكنها ليست ضارة بالبشر.

وأوضحت أن سبب الأزمة البيئية لا يزال قيد التحقيق.