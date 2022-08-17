من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن؟

المصدر: البيان

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ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 أبريل 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك يالولايات المتحدة الأمريكية وفق صحيفة الدستور الأردنية.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

نبذة عن ولي عهد الأردن

أما الأمير حسين فهو من مواليد عمان 28 يونيو 1994، وهو أكبر أولاد الملك عبد الله والملكة رانيا وله شقيق هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

أنهى دراسته الثانوية في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، ودرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة قبل ان يتلقى، كما والده وجده الراحل الملك حسين، دروسا عسكرية في ساند هيرست الملكية في بريطانيا والتي تخرج منها عام 2017.

والأمير حسين هو ولي عهد الأردن منذ عام 2009.

وأعلن الديوان الأردني اليوم خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد.

وقال الديوان عبر حسابه على تويتر: الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء".

وهنأت الملكة رانيا العبدالله اليوم ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني بمناسبة خطوبته على الآنسة رجوة آل سيف .

وقالت عبر "تويتر" : رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير.

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