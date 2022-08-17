الأردن.. خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة خالد بن مساعد

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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أعلن الديوان الأردني اليوم خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد.

وقال الديوان عبر حسابه على تويتر: الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء".

وفي يوم الثلاثاء السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من يوليو عام 2022 ميلادية، أعلن الديوان الملكي الأردني عن خطبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس بحضور الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني،كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء pic.twitter.com/wdggYGDt47 — RHC (@RHCJO) August 17, 2022