لأول مرة... تدريب 60 فتاة سعودية على مهنة صيد الأسماك

المصدر: د ب أ

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أعلن مسؤول سعودي أن عدد الفتيات السعوديات اللاتي تم قبولهن في مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك، بلغ 60 فتاة، سيتم تدريبهن في مسار "حلول" المختص بمبيعات وتسويق المنتجات السمكية على أيدي خبراء ومختصين في المجال، وذلك لأول مرة.

ونقلت صحيفة "اليوم أونلاين" السعودية على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، عن نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة موسى الكناني قوله إن "المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل الشباب السعودي لمهنة صيد الأسماك، وأن الوزارة لديها العديد من الخطط الإستراتيجية، التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والشابات في عدد من القطاعات الفنية والحرفية".

وأكد الكناني أنه تم تقسيم هذه المهنة إلى أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع الصيد داخل البحر، وثلاثة منها خارج البحر، وهي النقل والتوزيع، والمبيعات والتسويق والخدمات المساندة والتشغيل، كاشفا عن أن 90% من المستهدفين في قطاع "التسويق"، من الإناث.

وانخفض معدل البطالة للسعوديين بنسبة 9ر0 % مقارنة الربع الرابع من عام 2021 ليصل إلى 1ر10 % للربع الأول من عام 2022 بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وشهدت السنوات القليلة الماضية نموا كبير في نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ، وكان معدل مشاركةالسعوديات قبل ثلاث سنوات يبلغ 5ر20 % ثم ارتفع ارتفاًعا سريًعا ليصل إلى 6ر33% في الربع الأول من عام 2022.