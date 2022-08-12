الكشف عن بقايا ديناصور صغير مدرع في الأرجنتين عمره 100 مليون عام

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن علماء حفريات أمس الخميس اكتشاف ديناصور صغير مدرع في جنوب الأرجنتين لم يكن معروفا من قبل، وهو كائن من المرجح أنه كان يسير في وضع رأسي على رجليه الخلفيتين وتجول على سطح الأرض الذي كان مشبعا ببخار الماء قبل نحو مئة مليون عام.

وقالوا إن الديناصور، الذي عاش في العصر الطباشيري والمسمى جاكابيل كانيوكورا، كان محميا جيدا بصف من الدروع على شكل ألواح عظمية بطول عنقه وظهره ونزولا إلى ذيله. وبلغ طوله نحو متر ونصف المتر ووزنه ما بين أربعة وسبعة كيلوغرامات فيما يماثل قطا منزليا متوسط الحجم.

وكُشف النقاب عن بقاياه المتحجرة على مدى العقد المنصرم بالقرب من سد في بتاغونيا بمنطقة حفريات لا بوتريرا في إقليم ريو نيغرو. وقدم العلماء وصفا لجاكابيل في دراسة نُشرت في دورية ساينتيفيك ريبورتس.

وقال العلماء إن جاكابيل يمثل أول اكتشاف من نوعه لديناصور مدرع من العصر الطباشيري في أمريكا الجنوبية. ويتبع فصيلة ديناصورات الثيروفوران المعروفة بألواحها الخلفية العظمية وذيلها المدبب، وكذك الأنكيلوصور الشبيه بالدبابات والمغطى بالدروع وله ذيل يشبه العصي.

وعثر عالم الحفريات سيباستيان أبيستغويا وزملاؤه على جزء من الهيكل العظمي لجاكابيل مع 15 قطعة أسنان تشبه أسنان الإيغوانا.

ويشبه جاكابيل الثيروفوران في صورته البدائية، على الرغم من أن الأخير عاش قبل العصر الطباشيري بكثير، الأمر الذي أثار دهشة العلماء.