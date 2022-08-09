ابتداءً من اليوم.. ممنوع "التبريد" لأقل من 27 درجة مئوية في إسبانيا

المصدر: د ب أ

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لقد أصبح الهروب من درجات الحرارة المرتفعة في إسبانيا أكثر صعوبة، فقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها لن تسمح للشركات بتشغيل مكيفات الهواء بها على درجة أقل من 27 درجة مئوية، وذلك في إطار جهود أوسع لتوفير الطاقة، حيث تواجه أوروبا درجات حرارة قياسية في الوقت الذي تسابق فيه الزمن لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي.

واعتبارا من اليوم التاسع من أغسطس وحتى نوفمبر 2023، سيتعين على الشركات والمباني التجارية إبقاء درجة حرارة المكيفات أعلى من 27 درجة مئوية، وهي نفس السياسة المتبعة في المباني العامة، وفي الشتاء سيتعين عليهم عدم زيادة درجات الحرارة عن 19 درجة مئوية.

وأفادت كالة بلومبرغ للأنباء بأن القواعد الجديدة تنطبق على المسارح ودور السينما والمتاحف والمطاعم والمراكز التجارية، في حين تم إعفاء رياض الأطفال والمستشفيات والمدارس والجامعات من هذه القيود، وكذلك الصالات الرياضية وصالونات الحلاقة والمغاسل.

كما تشمل القواعد إطفاء الأنوار في نوافذ المتاجر بعد الساعة الـ 10 مساء وعدم إضاءة المعالم الأثرية خلال الليل.

يذكر أن إسبانيا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي تسعي إلى خفض استخدام الطاقة في إطار اتفاق يهدف إلى تقليص استهلاك الاتحاد من الغاز الروسي.