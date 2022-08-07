اكتشافات أثرية جديدة تكشف طبيعة حياة سكان مدينة مومبي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف علماء آثار أربع غرف جديدة في منزل في بومبي مليء بالأطباق والأباريق وغيرها من الأشياء التي كانت تستخدم في الحياة اليومية مما يعطي لمحة عن حياة الطبقة الوسطى في اللحظة التي ثار فيها بركان جبل فيزوف ودفن تلك المدينة الرومانية في عام 79 ميلادي.

وقالت سلطة حديقة بومبي الأثرية يوم السبت إنه تم العثور على بقايا أوعية وحقيبة تم إفراغها على عجل وسرير ومبخرة في طابقين من مبنى تم التنقيب عنه سابقا.

وكان بعضها أكثر قيمة من البعض الآخر حيث كانت هناك أوان مصنوعة من البرونز أو الزجاج بجانب الأدوات اليومية.

وقال جابرييل زوشتريجل مدير الحديقة إن "شريحة كبيرة من السكان في الإمبراطورية الرومانية كانوا من الناس الذين يكدون من أجل لقمة العيش ولكنهم كانوا حريصين أيضا على رفع مكانتهم الاجتماعية".

وتعد بومبي إحدى مناطق الجذب السياحي الرئيسية في إيطاليا بالقرب من مدينة نابولي الحديثة.